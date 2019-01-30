Son Dakika Haberleri: Serdar Aziz Fenerbahçe'ye İmza Atıyor

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye İmza Atıyor

1 saat önce

Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye İmza Atıyor, System.String[]
Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere. Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Güncel
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