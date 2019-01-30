Serdar Aziz Fenerbahçe'ye İmza Atıyor
1 saat önce
Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.
Galatasaray
ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz
, akşam saatlerinde Fenerbahçe
ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.
Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere. Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç
ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
Tarık Çamdal, Antalyaspor ile Prensip Anlaşmasına Vardı
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı Kadrosuna Kattı
Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi