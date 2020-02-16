Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

12 dakika önce

Caroline Yılmaz ile Canı Sağolsun şarkısında Caroline'in göbeğini kafasını yaslayan Serdar Ortaç "itiraf ediyorum göbek hastasıyım" dedi

Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım, System.String[]

Caroline Yılmaz ile "Canı Sağolsun" adlı şarkıda düet yapan Serdar Ortaç, Caroline'nin TV 8,5'ta yayınlanan Caroline Show adlı programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç'ın Caroline'nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu. İzleyicilerden biri "jinekolog musunuz" sorusunu sordu. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç "jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım" dedi.







Serdar Ortaç, Jinekolog, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 03:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]