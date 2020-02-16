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Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
12 dakika önce
Caroline Yılmaz ile Canı Sağolsun şarkısında Caroline'in göbeğini kafasını yaslayan Serdar Ortaç "itiraf ediyorum göbek hastasıyım" dedi
Caroline Yılmaz ile "Canı Sağolsun" adlı şarkıda düet yapan Serdar Ortaç, Caroline'nin TV 8,5'ta yayınlanan Caroline Show adlı programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç'ın Caroline'nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu. İzleyicilerden biri "jinekolog musunuz" sorusunu sordu. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç "jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:41
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