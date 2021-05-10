Serdivan'daki şehit annelerine misafir oldular - Son Dakika

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek Anneler Günü sebebiyle ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretlere, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor eşlik etti. Şehit Tamer Dost, Yakup Yılmaz, Kemal Ceylan ve Mehmet Öztürk'ün ailelerini evlerinde ziyaret eden heyet, hem şehitlerimizin annelerinin anneler gününü kutladı hem de aile üyeleri ile sohbet etti. Ziyaretin kendileri için son derece anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte bugün şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerini, annelerini ziyaret ederek anneler gününü kutladık. Onların hatırları bizim için her şeyden daha kıymetli. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sağlık, sıhhat, uzun ömür versin" dedi. - SAKARYA