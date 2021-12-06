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SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI - Son Dakika

SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI

06.12.2021 17:50

MANAVGAT Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahnede tekerlekli sandalyesiyle dans ederken öğretmeninin yardımıyla ilk defa ayağa kalkan 18 yaşındaki serebral palsi hastası Ayşenur Kandemir'in azmi, gözleri yaşarttı.

MANAVGAT Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahnede tekerlekli sandalyesiyle dans ederken öğretmeninin yardımıyla ilk defa ayağa kalkan 18 yaşındaki serebral palsi hastası Ayşenur Kandemir'in azmi, gözleri yaşarttı.

Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Manavgat Belediyesi'nin Side, Çolaklı ve Sarılar'daki kreşlerinden öğrenciler katıldı. Program, engelli bireyler ve ailelerinin hayat hikayesi anlatımıyla başladı. Dans gösterisinin ardından engelli birey annesi Hayriye Özmen, günlük hayattaki karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği (MOYED) Başkanı Serkan Erenoğlu ise geçirdiği trafik kazası sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirtti.

DANS EDERKEN İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI

Konuşmaların ardından öğretmenleriyle dans eden özel bireyler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tekerlekli sandalyesi ile öğretmeni Önder Şimşek eşliğinde 'Katibim' şarkısı eşliğinde dans etmek için sahneye çıkan serebral palsi hastası 18 yaşındaki Ayşenur Kandemir, ilk defa sahnede ayağa kalktı. Tekerlekli sandalyede dans ederken ayağa kalkma başarısını gösteren Ayşenur'un azmi izleyenlerin duygulandırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ayşenur'un yanına gidip sarılarak hayata tutunma çabasından ve azminden dolayı tebrik etti.

'ENGELLERİ BERABER AŞALIM'

Program sonunda engelli bireyler ellerinde, 'Engelleri Beraber Aşalım', 'Sevgi Bütün Engelleri Aşar', 'Engel Yok', 'Çözüm Sende' yazılı dövizlerle sahneye çıktı. Öğrencilere Manavgat Belediye Başkanı Sözen'de eşlik etti. Özel bireyler sahnede Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyleyip, dans etti. Başkan Sözen, öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Sözen, şunları söyledi:

"Yaşamın değerini anlamayan insanların engelli olanlardır. Bizler, doğayı seviyoruz ve ona zarar vermemek adına her zaman hassas yaşamaya özen gösteriyoruz. Doğanın kendine verdiği nimetlerin bilincinde olmayan ve doğayı katletmek için tüm gücünü ortaya koyan zihinlerde engel olduğuna inanıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. En büyük özveriyi gösteren ise özel çocuklarımızın aileleridir. Onların bu çabası önünde saygıyla eğiliyorum ve büyük bir alkışı hak ettiklerini düşünüyorum."

SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI
SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI
SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI
SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI

Dünya Engelliler Günü, Manavgat, Aralık, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEREBRAL PALSİ HASTASI AYŞENUR İLK DEFA SAHNEDE AYAĞA KALKTI - Son Dakika
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