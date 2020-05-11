Şereflikoçhisar'da berber ve kuaförler yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaförler yeniden müşterilerini kabul etmeye başladı.

Şereflikoçhisar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan tüm berberler ve kuaförler salonlarını dezenfekte ederek, esnafa hijyen paketleri dağıttı.

Belediye Başkanı Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ciddi tedbirlerin uygulandığını, bu tedbirlerin olumlu sonuçlarının da alınmaya başladığını belirtti.

Normalleşme sürecinde ilk olarak berber ve kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başladığını anımsatan Memiş, "Ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki toplam 46 berber ve kuaför işletmelerini dip bucak dezenfekte ettik, aynı zamanda bu esnafımıza maske, el dezenfektanı ve kolonyadan oluşan hijyen paketlerimizi ulaştırdık. İnsan populasyonunun hareketli olduğu bu işletmelerimiz, ekiplerimiz tarafından rutin olarak dezenfekte edilecektir. Berber ve kuaför esnafımıza hayırlı ve bol kazançlı günler diliyorum." diye konuştu.

İlçede faaliyet gösteren berberlerden Sedat Öztürk ise "Uzun bir süre iş yerlerimizi koronavirüs önlemleri nedeniyle açamadık, yeniden işe başlamak çok güzel. Önümüzde bayram var ve bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.