Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

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Paris Moda Haftası için Fransa'da bulunan Serenay Sarıkaya, bu kez podyumdaki performansıyla değil, Hailey Bieber ile yaşadığı moda tesadüfüyle dikkat çekti. Sarıkaya ve Bieber'ın aynı markanın defilesine aynı kombinle katılması "pişti" dedirtti. İki yıldızın aynı parçaları tercih etmesi, Paris'teki gecenin dikkat çeken moda detaylarından biri oldu.

Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber'ın Paris Moda Haftası'ndaki stil tercihi çakıştı. Dünyaca ünlü iki isim, aynı markanın defilesinde aynı kombini tercih etti.

PARİS'TE "PİŞTİ" OLDULAR

Moda dünyasının kalbinin attığı Paris'te yıldız isimlerin tercihleri de yakından takip ediliyor. Bu kez dikkat çeken tesadüfün başrolünde Serenay Sarıkaya ve Hailey Bieber vardı. Bir markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileye katılan ikili, gecenin sürprizini kıyafet seçimleriyle yaptı. Sarıkaya ile Bieber'ın aynı kombini tercih ettiği görüldü. Aynı etkinlikte iki ünlü ismin aynı parçalarla ortaya çıkması, moda dünyasında sıkça kullanılan ifadeyle "pişti" olarak yorumlandı.

Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

SERENAY SARIKAYA PARİS'TE

Serenay Sarıkaya'nın Paris mesaisi bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, Paris Moda Haftası kapsamında Eyfel Kulesi'nin önündeki Place Joffre'da düzenlenen Le Défilé'de de podyuma çıktı. Sarıkaya, bu organizasyonda Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria, Kristen Bell, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca tanınan isimlerle aynı podyumda yer aldı.  

Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

HAILEY BIEBER İLE STİLİ YİNE KESİŞTİ

İki ismin moda tercihlerinin kesişmesi aslında ilk kez yaşanmıyor. Serenay Sarıkaya'nın geçmiş yıllardaki bazı kombinleri de Hailey Bieber'ın tercihleriyle benzerlik göstermişti. Hatta Sarıkaya, 2020 yılında Hailey Bieber'ın tarzıyla ilgili “Bayılıyorum ona, takipteyim” ifadelerini kullanmıştı.

Serenay SarıkayaMagazinFransaParisModaSon Dakika

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