Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın yürüyüşü sosyal medyada gündem olurken, görüntüler 2024 yılında aynı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Pınar Deniz'i yeniden akıllara getirdi. İki ünlü oyuncunun Le Défilé podyumundaki görüntüleri yan yana getirilerek karşılaştırıldı.

SERENAY SARIKAYA PARİS'TE PODYUMA ÇIKTI

L'Oréal Paris'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği Le Défilé, bu yıl Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da gerçekleştirildi. Markanın güzellik elçilerinden Serenay Sarıkaya da organizasyonda Türkiye'yi temsil ederek podyuma çıktı.

Altın tonlarındaki ışıltılı ve püskül detaylı elbisesiyle yürüyen Sarıkaya, podyumun sonunda kameralara poz verdikten sonra yürüyüşünü tamamladı. Ünlü oyuncunun podyumdaki anlarının paylaşılmasının ardından görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

PINAR DENİZ'İN YÜRÜYÜŞÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Serenay Sarıkaya'nın görüntüleri, aynı markanın 2024 yılında Paris'te düzenlediği Le Défilé organizasyonunda podyuma çıkan Pınar Deniz'in yürüyüşünü de yeniden gündeme taşıdı.

Pınar Deniz, 23 Eylül 2024'te Place de l'Opéra'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil etmiş; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşmıştı.

İKİ ÜNLÜ OYUNCUNUN GÖRÜNTÜLERİ YAN YANA GETİRİLDİ

İki yıl arayla aynı markanın Paris Moda Haftası kapsamındaki organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum görüntüleri sosyal medyada yan yana getirildi. Kullanıcılar iki oyuncunun yürüyüşlerini, podyumdaki tavırlarını ve stillerini karşılaştıran paylaşımlar yaptı.