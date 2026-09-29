Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkarak uluslararası moda dünyasının önemli isimleriyle aynı organizasyonda yer aldı. Altın tonlarında, ışıltılı ve püsküllü elbisesiyle yürüyen Sarıkaya’nın podyumdaki enerjik tavırları ve kendinden emin yürüyüşü dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé’de podyuma çıktı. Eyfel Kulesi önündeki organizasyonda altın tonlarındaki ışıltılı elbisesiyle yürüyen Sarıkaya, podyumdaki enerjisi ve doğal tavırlarıyla dikkat çekti. Türk oyuncu, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı organizasyonda yer aldı.

PARİS’TE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

L’Oréal Paris’in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği Le Défilé, bu yıl Eyfel Kulesi’nin hemen önündeki Place Joffre’da gerçekleştirildi. Dokuzuncu kez düzenlenen organizasyon, farklı ülkelerden güzellik elçilerini ve ünlü isimleri aynı podyumda buluşturdu.

Serenay Sarıkaya da gecenin podyuma çıkan isimleri arasında yer aldı. Daha önce organizasyon öncesinde Türkiye’yi temsil edecek olmanın kendisi için özel olduğunu belirten oyuncu, böylece Paris Moda Haftası’nda ilk kez bu ölçekte bir podyum deneyimi yaşadı.

ALTIN ELBİSESİYLE PODYUMA ÇIKTI

Sarıkaya’nın podyumdaki görüntüleri ise dikkat çekti. Videoda oyuncunun altın tonlarında, ışıltılı ve hareketli saçak detaylarına sahip bir elbiseyle podyumda yürüdüğü görülüyor.

Kameralara doğru ilerlerken zaman zaman elini saçlarına götüren Sarıkaya, podyumun sonunda dönüşünü gerçekleştirerek yürüyüşünü sürdürdü. Gülümseyen ve rahat tavırlarıyla da dikkat çeken oyuncu, podyumda yalnızca kıyafetiyle değil, hareketli ve kendinden emin yürüyüşüyle de öne çıktı.

Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI PODYUMDA

Le Défilé’nin kadrosunda Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi isimler de yer aldı.

Bu yıl “Express Your Worth” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda kadınların özgüveni, çeşitlilik ve dayanışma mesajları öne çıkarıldı.

Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı

Sarıkaya’nın podyum görüntülerinin paylaşılmasının ardından performansı sosyal medyada da gündeme geldi. Özellikle altın renkli elbisesi, yürüyüşü ve podyum sonunda verdiği pozlar kullanıcıların dikkatini çekti.

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