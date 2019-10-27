Sergen Yalçın'dan Beşiktaş cevabı!

BTC Türk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçından ardından Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.



Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı teknik adam, siyah beyazlı kulüp hakkında gelen soruları, "Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik oluşturacak konular. O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz." diyerek geçiştirdi.



Sergen Yalçın, 'sezonu Yeni Malatyaspor'da kapatacak mısınız?' sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Yalçın, "Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, buraya daha yeni geldik." şeklinde konuştu.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan unutulmaz sözler...



