Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı - Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı

17.05.2021 09:17

Beşiktaş ile bu sezon şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sergen Yalçın, kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı. Sezon boyunca tribüne de gelerek sevgilisine desteğini esirgemeyen 22 yaşındaki model, şampiyonluğu ise gözyaşlarıyla karşıladı.

Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı

MAÇLARI STATTA İZLEDİ

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı

Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi. Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR DA BİLİYOR

48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukraynalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi. Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı

"ARTIK INSTAGRAM'DA OLMAYAN KIZ"

Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı. Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın, Instagram, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (18)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi

Son Dakika Haberleri
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:26 Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti         
10:54
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı         
10:33
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir         
09:39
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 11:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement