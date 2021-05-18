Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu! Başkan taraftara seslenip, 'rahat olun' dedi

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın sonunda değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme yenilenmesine ilişkin söylediği sözlerle dikkat çekti.

"SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Oyuncuların gerekeni yaptığını söyleyen Çebi, "Artık biz değil, onlar konuşacak. Gereğini yaptılar. Biz de hak ettik, emek verdik. Ancak kupanın gerçek sahibi, takım, hocalarımız ve çalışanlarımız. Sakatlarımız da dahil. Hepsine camiamız adına teşekkür ederim." dedi. Çifte kupayı istediklerini ve aldıklarını söyleyen başkan, "Bu hayal değil, istedik ve aldık. İki kupayı da İzmir'de almak ayrı bir güzel. Uçak dolu gidecek." ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

Zaferi taraftarlara armağan eden Emre Kocadağ ise, "Tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Takımımız elinden gelenin en iyisini yaptı ve sezonu çifte kupayla kapattık." şeklinde konuştu.