Sergen Yalçın: Takımda Negatiflik Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sergen Yalçın: Takımda Negatiflik Var

26.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı; Sergen Yalçın takımın konsantrasyon eksikliğinden bahsetti.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Bugün takımda çok fazla negatiflik vardı. Bireysel performans düşüşü vardı. 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun oldu. Skoru da beklemiyorduk. Oyun başında konsantrasyon eksikti. Oyun anlayışımızın dışında oyun oynadık. Öne geçmemize rağmen kolay görülen müsabakada geriye düştük. Hamleler yaptık ve çok ciddi pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama bizim adımıza söylenecek şey ikinci toplar oyun anlayışımızın dışındaydı. Ligde böyle müsabakalar oluyor. Futbolda olan şeyler. Son anda beraberliği kurtarmakta iyi bir şey gibi duruyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

'MAÇLAR MAKSİMUM ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ'

Bazen iyi bazen de kötü oynamanın futbolun doğasında olduğunu anlatan Yalçın, "Futbolda olağan şeyler. Maçlar maksimum şekilde devam edemez. Bazen kötü oyunlar, kötü performanslar olabiliyor ama bugün takımda çok fazla negatiflik vardı. Bireysel performans düşüşü vardı. 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk. Böyle maçlar olabiliyor. Kağıt üzerinde 3 puan alacağımız bir maçtı. Dublör kağıt üzerinde değil sahada kazanılıyor. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

'AYRILMA KONUSUNDA İYİ ŞEYLER YAPTIK AMA YER DOLDURMA KONUSUNDA HIZLI HAREKET EDEMİYORUZ'

Transfer dönemi hakkında konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Transfer planlamamız var. Geçen hafta da konuştuk. Anlaştığımız oyuncular vardı. Seviye üstü oyuncular almak istiyoruz. Oyuncu almak istiyoruz ve yönetim çalışıyor. Kalan süreçte umarım eksik bölgeleri tamamlarız. Çok ayrılık oldu, 8 oyuncuyla ayrıldık. Planlamamızda yoktu, önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha ve santrafor bulmuştuk ama alamadık. Son dakika işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik kısma da bakıyoruz. 60 milyon Euro üzerinde oyunculardan avantaj sağladık. Beşiktaş olarak değişim söz konusu. Ayrılma konusunda iyi şeyler yaptık ama yer doldurma konusunda hızlı hareket edemiyoruz. Hangi oyuncuya gitsek 20-25-30 milyon Eurolar konuşuluyor. Yaz transfer dönemi olsa daha kolay ama ara transfer döneminde çok zor. Daha 15 günlük süreç var umarım katkılar sağlarız."

Kaynak: DHA

Sergen Yalçın, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Takımda Negatiflik Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:10:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: Takımda Negatiflik Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.