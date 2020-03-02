Serhat Akın açıkladı: 'Fenerbahçe'nin yeni hocası...'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertli ekibin son durumunu değerlendirirken yeni teknik direktör konusunda da açıklamalar yaptı.



Ajansspor'a röportaj veren Serhat'ın açıklamaları şöyle:



"Trabzonspor maçında Ersun Yanal'ın olmasını doğru bulmuyorum"



Ersun Yanal ile yolları ayırmışsın. Kupa yarı finalindeki Trabzonspor deplasmanına Yanal ile neden çıkıyorsun? Bu kararı çok yanlış buluyorum.



"Fenerbahçe'nin yeni hocası Tayfun Korkut olmalı"



"Yeni teknik direktör Türk ve yurt dışı tecrübesi olan bir isim isteniyorsa Tayfun Korkut ön planda olmalı. Bundesliga tecrübesi var ve oralarda takım çalıştırmak kolay değil. Korkut olacaksa uzun vadeli plan yapılmalıdır. Tayfun Korkut Fenerbahçe'yi iyi bilen biri ve başarılı olacaktır. Türkiye içinden bir teknik adam isteniyosa da Erol Bulut Fenerbahçe için uygun isim olur."



"Eski oyuncular Fenerbahçe'de görev almalı"



"Fenerbahçe'nin teknik ekibinde bu camiada oynamış isimler olmalıdır. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kendi ekibine eski futbolcuları boşuna almıyor. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü ve doğru olanı yapıyor."



"Koç'un kaderini gelecek sezon belli eder"



"Başkan isterse her zaman görev alırız. Başkan Ali Koç'un git gelleri var ama önce karar vermesi gerekir. Yalnız kalıyor başkan yanına tecrübeli yöneticileri alması gerekir. Ali Koç'un Gelecek sezona başlayacağı hoca Fenerbahçe'deki kaderini belirler."