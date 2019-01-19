Son Dakika Haberleri: Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

45 dakika önce

Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki, İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı.

Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki, İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle kutlanan Vaftiz Bayramı'nda Hristiyan din adamlarının da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce Hristiyan, Şeria Nehrine doğru akın etti. Hristiyanlar, Şeria Nehrinde suya girerek vaftiz oldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:09 Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel: Beşiktaş İtiraz Ederse Hükmen Mağlup Sayılacağız Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 00:54:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]