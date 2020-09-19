Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu - Son Dakika

Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu

- Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu Serik Belediyespor Kulübü, forma reklamı için Kırbıyık Holding ile sözleşme imzaladı.

- Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu

ANTALYA - Serik Belediyespor Kulübü, forma reklamı için Kırbıyık Holding ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, Şahin Harun Kırbıyık'a ait ilçede faaliyet gösteren Kırbıyık Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Serik Belediyesi Boğazkent Tesisleri'nde yapılan imza törenine, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık ile kızı Busem Kırbıyık, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ramazan Kaçar, davetliler ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bu yıl ilk kez TFF 2. Lig'de boy gösterecek Serik Belediyespor'un başarı göstereceğine inandığını ve belediye olarak destekleyeceklerini söyledi.

Sponsor holdingin sahibi Şahin Kırbıyık'a teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Seriklilerin destek ve katkı sunanları hiçbir zaman unutmayacağının altının çizdi.

Şahin Kırbıyık ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bugün burada olmam, benim ve firmam adına gurur verici bir olay. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yılbaşından sonra her şey daha farklı olacak. Biz birlikte olduktan sonra daha güzel şeyler yapacağız."

Konuşmaların ardından Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ramazan Kaçar ve işadamı Şahin Harun Kırbıyık sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Törende ayrıca kulübe emeği geçenlere ve ilçe sporuna katkısı olanlara plaket takdim edilirken, alt yapıdan yetişen 3 genç futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzalandı.

Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Holding, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor'un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu - Son Dakika Spor

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