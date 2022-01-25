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Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

25.01.2022 11:09

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde kısa süreliğine etkisini artırdı. Konyaaltı Sahili'ndeki çimler karla kaplandı.

Sahile gelen vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Merkez ilçelerinden Kepez, Aksu ve Döşemealtı'nda da beyaz örtü oluştu. Kar kalınlıkları Gündoğmuş'ta 113, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 65, Antalya Havalimanı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kent merkezinde karla karışık yağmurun etkili olacağını, akşam saatlerinde itibaren ise yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi.

Anlık gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Gültekin, "Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Yarın akşamdan itibaren Antalya genelinde yağışların bölgeyi terk etmesini bekliyoruz." dedi.

Antalya- Korkuteli kara yolunda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yüksek kesimlerde görülen kar, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.

Korkuteli Belediyesi ekipleri, kepçe ve greyderlerle karla mücadele çalışması başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya-Korkuteli kara yolunda önlem alındı, zincirsiz veya kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Serik'te golf sahaları beyaza büründü

Serik ilçe merkezinde de vatandaşlar, kartopu oynadı, yürüyüş yaptı. Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları kar yağışıyla beyaza büründü.

Mustafa Deveci, Serik'te 1993'ten sonra ilk kez kar yağdığını belirterek, karın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kumluca-Antalya kara yolu Belen mevkisinde kar birikintisi oluşmasına rağmen trafikte aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından çalışma başlatıldı.

Kaş'ta 18 mahallenin yolu kapandı

Kaş ilçesinde kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri 3 greyder, 3 dozer ve 20 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Ekipler, evlerinde ve araçlarında mahsur kalanlara temel ihtiyaç maddeleri ulaştırıyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgedeki yoğun kar nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Ekiplerin dün geceden beri sahada olduğunu aktaran Ulutaş, çok zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Sahil kesiminde de etkisini gösteren kar, ilçe sakinlerini sevindirdi.

Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

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Antalya, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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