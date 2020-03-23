Serik'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Serik'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ziraat Odası Başkanlığınca vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ziraat Odası Başkanlığınca vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

Oda yetkililerinin Çınaraltı Mevkisinde kurduğu stantta, "Evimizde kalalım, kalamıyorsak yaşam için maske takalım" uyarısı yer aldı.

Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz'un da aralarında yer aldığı görevliler, zorunlu haller dışında evlerine gitmeleri için uyardıkları vatandaşlara 50 bin maske ve eldiven dağıttı. Standı ziyaret eden vatandaşlara da kolonya ikram edildi.

Oda başkanı Mustafa Yavuz, "Evinde kal" çağrılarına herkesin uyması gerektiğini vurguladı. Yavuz, "Allah'ın izni ile sorunsuz ve çok kaybımız olmadan bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Serik'te koronavirüs tedbirleri

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:20 Kaynak: AA

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