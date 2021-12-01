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Serik'teki Acısu Deresi ıslah edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Serik'teki Acısu Deresi ıslah edilmeyi bekliyor

01.12.2021 12:56
Serik'teki Acısu Deresi ıslah edilmeyi bekliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Antalya'da 129 taşkın koruma tesisi bulunduğunu belirterek, Serik'i rahatlatacak Acısu Deresi'ndeki taşkın koruma projesinde Büyükşehir Belediyesinden yer teslimi beklediklerini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Antalya'da 129 taşkın koruma tesisi bulunduğunu belirterek, Serik'i rahatlatacak Acısu Deresi'ndeki taşkın koruma projesinde Büyükşehir Belediyesinden yer teslimi beklediklerini bildirdi.

Coşkun, AA muhabirine, hafta sonu sağanağın etkili olduğu Serik ve Aksu bölgesinin ciddi yağış aldığını ve bölgedeki sera ile tarım arazilerinin zarar gördüğünü anımsattı.

Dere yataklarında yağışlardan önce gerekli temizliklerin yapıldığını, bunun sayesinde derelerden kaynaklı bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"24 saatte Serik'e düşen yağış miktarı metrekareye 220 kilogram. Bu Antalya'nın ortalama yıllık yağış miktarının dörtte biri. Bir yılda yağacak yağışın dörtte biri Serik bölgesine düştü. Dere yataklarında bir taşma olmamasına rağmen yüzey alanlardaki göllenme, vatandaşları mağdur etti. Seraların drenajı derelere bağlanmadığı için yüzeysel göllenmeler oluştu."

Sağanak nedeniyle sıkıntı çekilebilecek dere ağızlarını açtıklarını, atıkların tıkama yapmaması için de teyakkuzda olduklarını anlatan Coşkun, vatandaştan da gerekli hassasiyeti gösterip tarla içi drenajlarını bir dereye aktarabilecek sistemi oluşturmalarını istedi.

Hayrullah Coşkun, Antalya'daki bütün derelerin taşkın koruma projelerini büyük oranda bitirdiklerini ancak projelerin bitmesinin yeterli olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşkın koruma projeleri bittikten sonra inşaatlarının yapılarak duvar, set veya bir koruyucu yapı inşa edilmesi lazım. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyelerin yer teslimi yapması gerekiyor. Acısu Dere'mizde taşkın koruma projemiz bitti, yatırım programına teklif edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından yer teslimi yapılırsa inşaat ihalesini yapacağız. Bu da yapılırsa o bölgedeki vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Bu son yağışlarda Acısu Deresi'nin seralara veya civardaki arazilere zararı olmadı."

Büyükşehir Belediyesi ile yer teslimi konusunda yazışmaları sürdürdüklerini aktaran Coşkun, "Büyükşehir Belediyesi olumlu yaklaşır ve yer teslimi yapacaklarını beyan ederlerse biz de 2022 yatırım programına teklif edeceğiz ve hızlı bir şekilde ihale hazırlığına başlayacağız." dedi.

Coşkun, buna benzer birçok yerde projelerinin bulunduğunu, yer teslimi konusunda gelişmeleri beklediklerini kaydetti.

Yağışlar sırasında Toroslardan suyun hızlı aktığını anlatan Coşkun, "Taşkın korumalarla ilgili gerekli önlemleri almazsanız bir şekilde vatandaşın can kaybına uğraması yüksek ihtimaldedir. Antalya genelinde 129 taşkın koruma tesisi var, 19'u baraj, 4'ü gölet olmak üzere 23 sulama yapılarımız var." diye konuştu.

Coşkun, Aksu ilçesinde de Aksu Çayı'nı koruma altına alarak bölgedeki arazilerin zarar görmesini engellediklerini bildirdi.

"Acısu Deresi bir an önce ıslah edilmeli"

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da Acısu Deresi'nin bir an önce taşkın koruma tesisine kavuşması gerektiğini söyledi.

Derelerde temizlik yapılmadığında yağışlarda taşkınların yaşanabildiğini dile getiren Aputkan, "Yağış öncesi Acısu Deresi'nde temizlik yapılmıştı. Yağışlarda bunun etkisini gördük. Dereden kaynaklı çok ciddi bir sorun yaşanmadı ama bizim talebimiz bir an önce derenin ıslah edilmesi ve taşkın koruma kapsamına alınması. Bu konuyla ilgili DSİ ile yazışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz da Acısu Deresi'nin geçtiği güzergah ve civarının tarım vasfında bulunduğunu belirtti.

Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu kapsamında derenin DSİ'nin sorumluluğunda bulunduğunu aktaran Oğuz, "Derenin ıslah çalışmasına ilişkin belediyemizce yapılacak herhangi bir işlem yoktur." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'teki Acısu Deresi ıslah edilmeyi bekliyor - Son Dakika


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