Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
1 saat önce
Mardin'de bir kişi serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'na kayboldu.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:31 Kaynak: İHA
'de bir kişi serinlemek için girdiği Ilısu
Barajı'na kayboldu. Gözden kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Dargeçit
ilçesinde Ilısu Barajı'na ailesiyle piknik yapmak için giden Mahmut Özdemir
(29) serinlemek için girdiği baraj suyunda kayboldu. Ailesinin ve çevredekilerin durumu AFAD
, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber veren vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Mahmut Özdemir'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - MARDİN
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