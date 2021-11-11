SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika

Şişli'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan servis minibüsü ateş topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Okmeydanı D-100 Karayolu'nda saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Haliç Köprüsü yönüne ilerleyen Mahir Çetin'in kullandığı 34 LMA 649 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çetin, minibüsü sağ şeride park ettikten sonra kaputu açtığı sırada motordan alevler yükseldi. Sürücü Çetin, yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etmek istedi. Mahir Çetin, tüm çabalara rağmen yangını söndüremezken, minibüs bir anda alev topuna döndü. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası servis minibüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son servisini yaptıktan sonra evine döndüğünü belirten sürücü Mahir Çetin, Seyir halindeyken araçtan duman çıktığını gördüm. Sağda durdum, kapıyı açtım, baktım yanıyor. Yangın söndürücüyü çıkardım araba yanarken ama söndüremedik, yetmedi. Yazık oldu arabaya. Araba boştu, personeli bırakıp dönüyordum. Dumanı hissedince... İçeri duman gelmeye başladı ama ateşi görmemiştim. Kapıyı açınca ateşi gördüm. Yangın söndürücüyü çıkarttık ama söndüremedik diye konuştu.