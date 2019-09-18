Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı
Son Dakika Spor Haber

Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı

1 saat önce

Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı, System.String[]

Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'inde oynanan IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.


Millilerin Belçika ile 20 Eylül Cuma günü TSİ 18.30'da oynayacağı üçüncü karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy birlikte izleyecek. - İSTANBUL

İspanya, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı! UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]