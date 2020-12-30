SETA'dan "2021'de Türkiye ve Dünya: Beklentiler, Riskler, Fırsatlar" paneli - Son Dakika

SETA'dan "2021'de Türkiye ve Dünya: Beklentiler, Riskler, Fırsatlar" paneli

30.12.2020 19:47
SETA'dan

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından video konferans yoluyla "2021'de Türkiye ve Dünya: Beklentiler, Riskler, Fırsatlar" başlıklı web paneli düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından video konferans yoluyla "2021'de Türkiye ve Dünya: Beklentiler, Riskler, Fırsatlar" başlıklı web paneli düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün, SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Kemal İnat, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ve SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar'ın yanı sıra çok sayıda SETA araştırmacısı katıldı.

Duran, panelin açılışında yaptığı konuşmada, dünya siyaseti açısından bakıldığında, 2021'de büyük güç rekabetinin yeni safhalarına hazır olunması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olduğunu belirten Duran, bu zorlu süreçte, 59'uncu başkanlık seçimlerini rahatlıkla kazanabilecek durumda olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgın sebebiyle seçimleri kaybettiğine işaret etti.

Duran, yeni başkan seçilen Joe Biden'ın ise yeni bir doktrinle gündemde olduğunu ve küresel liderlik iddiasıyla geleceğini ifade ederek, "Beklentimiz, demokrasi platformu kurarak, önce transatlantik ittifak başta olmak üzere kendi müttefikleriyle ilişkilerin konsolide edecek bir politika izlemesi." şeklinde konuştu.

Büyük güç rekabetinin hızlandığı, ABD'nin bıraktığı boşlukların başka ülkeler tarafından doldurulduğu bir dünyada, Biden'ın istediği gibi bir yeni düzen kuramayacağı ve ABD'nin liderliğini kolaylıkla pekiştiremeyeceğinin açık şekilde ortada olduğunu söyleyen Duran, "Bu açılardan baktığımızda, 2021'in yeni rekabetlere, fırsat alanlarına, belirsizliklere ve kaoslara açık olacağını düşünüyorum." dedi.

"Kovid-19, 2020'de ABD'yi çok ciddi şekilde vurdu ve bütün siyasetini belirledi."

Üstün ise ABD'nin bu yıla İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başladığını ve bütün yılı bu suikastin işgal edeceğinin düşünüldüğünü ancak Kovid-19 salgının dünyanın her bölgesinin olduğu gibi ABD'nin de gündemine oturduğunu söyledi.

Üstün, Trump'ın Kovid-19 sürecini kötü yönetmesinin ülkedeki krizin derinleşmesine sebep olduğunu belirterek, "Kovid-19, ABD'yi çok ciddi şekilde vurdu ve bütün siyasetini belirledi." ifadesini kullandı.

"ABD, İspanyol gribinden bu yana ilk kez bu çapta büyük bir kamu sağlığı krizi yaşadı"

SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kanat da 2020'de ABD'nin, İspanyol gribinden bu yana ilk kez bu çapta büyük bir kamu sağlığı krizi yaşadığını vurgulayarak, ekonomi de ise 1929 dünya ekonomik ve finans krizinden bu yana en sert düşüşün görüldüğünü belirtti.

Kanat, salgının yanı sıra ülkedeki ırkçılık karşıtı protestoların da ABD gündemine damgasını vurduğunu belirterek, "Son 100 yıl senede ABD'nin başına gelen en kötü siyasi ve ekonomik krizlerin hepsi, 1 sene içerisinde ve hepsi de seçimin olduğu bir dönemde yaşandı. Dolayısıyla, 2020'de ABD'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir." dedi.

"Türkiye'de Kovid-19 sürecinde, hasarın ve zararın en aza düşürüldüğü bir dönem yaşandı"

Prof. Dr. Muhittin Ataman ise 2020 Türk dış politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kovid-19 küresel salgını etkisiyle, bütün devletlerde ciddi sarsılmalar, olumsuz anlamda etkilenmeler oldu fakat Türkiye açışından bakıldığında, herkesin kabul ettiği üzere hasarın ve zararın en aza düşürüldüğü bir dönem yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, hem iç siyaset hem de dış politikada salgını çok iyi yönettiğinin kabul edildiğini söyleyen Ataman, "Özellikle 160 civarında farklı devlet ve uluslararası aktöre bu bağlamda yaptığı yardımlar, Türkiye'nin insani yardım kampanyasının, dolayısıyla yumuşak gücünün ne kadar güçlü ve sürdürülebilir olduğunu bir kere bütün herkese göstermiştir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SETA'dan '2021'de Türkiye ve Dünya: Beklentiler, Riskler, Fırsatlar' paneli - Son Dakika


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