ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin - Son Dakika
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin

15.05.2023 23:52

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi konusunda çağrı yaptı. Özbek, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, 14 Mayıs seçimlerinde ikinci tura kalan iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" çağrısı yaptı.

SİNAN OĞAN'A DEVRETMESİNİ İSTEDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özbek, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki yerini, 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini istedi.

"ÜLKEMİZ ADINA EN HAYIRLI OLANI OLACAKTIR"

Özbek, paylaşımında "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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