Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı - Son Dakika
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Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı

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Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı
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Arabesk müziğin usta isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükselmesi nedeniyle geceyi hastanede geçiren sanatçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sevenlerini endişelendiren Bulut, yayınladığı videoda sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak “Çok şükür sağlığım çok yerinde.” dedi.

Sahnedeyken rahatsızlanan arabesk müziğin sevilen ismi Hakkı Bulut, hastanede geçirdiği gecenin ardından taburcu edildi. 81 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri kendi sözleriyle açıkladı.

SAHNEDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Arabesk müziğin yıllara meydan okuyan isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sahne aldığı restoranda beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı. Sahne programı sırasında fenalaşan 81 yaşındaki sanatçı hastaneye kaldırıldı. Bulut'un rahatsızlığının tansiyonunun yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Yaşanan olay, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili endişelere neden oldu.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ 

Rahatsızlığının ardından hastaneye götürülen Hakkı Bulut, geceyi sağlık kuruluşunda geçirdi. Yüksek tansiyon nedeniyle hastanede tutulan sanatçı, sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edildi. Bulut'un hastaneden ayrılmasıyla birlikte sevenlerinin merakla beklediği haber de geldi. 

HAKKI BULUT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ 

Hastaneden taburcu edilen Hakkı Bulut, sevenlerinin merakını gidermek için bir video yayınladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta sanatçı, “Çok şükür sağlığım çok yerinde.” sözleriyle kendisini merak edenlere seslendi.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı
Hakkı BulutBeylikdüzüİstanbulMagazinGüncelGündemSon Dakika

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