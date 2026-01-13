Sevgi Evi Gençleri TEKNOFEST'te Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sevgi Evi Gençleri TEKNOFEST'te Ödül Kazandı

Sevgi Evi Gençleri TEKNOFEST\'te Ödül Kazandı
13.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki Sevgi Evi'nde koruma altındaki gençler, geliştirdikleri su altı aracıyla ödül aldı.

ANKARA'daki Sevgi Evi'nde devlet korumasında bulunan 6'sı lise, 2'si üniversite öğrencisi 8 genç, su altında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirdikleri 'Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı' projesiyle TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan'da 'En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evlerinde koruma altında yetişen 11'inci sınıf öğrencileri Elif Nur Tekin, Hibe Hüseyin, Bekircan Bayındır, İbrahim Talay, 12'nci sınıf öğrencileri Kader Kırkan, Alper Güçlü ile üniversite öğrencileri Hasan Toprakçı, İsmail Talay 2025 TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması için 'Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı' tasarladı. Öğrencilerin Sevgi Evi bünyesindeki atölyede yaptıkları, su altında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilen su altı aracı projesi, TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmada ödül aldı. 'Suijin Takımı' adıyla yarışan öğrencilerin projesi finalist oldu ve 'En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldü. Proje, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında sergilendi.

'KIZ ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, takım lideri Kader Kırkan, 4 senedir arkadaşları ile birlikte TEKNOFEST için insansız sualtı aracı tasarladıklarını söyledi. Kırkan, "Projeyi mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üçe ayırdık. Ben elektronik kısmındaydım. Elektronik bileşenler, elektronik şemalar ve elektronik kart tasarımını üstlendim. Sistem tasarımı da dahil olmak üzere mekanik ve yazılımı diğer arkadaşlarım yaptı. Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı mavi renkte, vatoza benzeyen bir araç. Ön tarafında kamerası ve motorları var. Belirli görevleri yerine getiren bir araç. Su canlılarından esinlenmek istedik. Dikenli vatoz balığının gövdesinden esinlenerek suda daha iyi hareket edebileceğini düşündüğümüz için bu şekilde tasarlandı. Projenin gerçek hayatta kayıp eşyaların bulunması gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyoruz. Üzerinde daha fazla çalışırsak gerçek hayatta uyarlanabilir. Hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak. Kız çocuklarına ve kadınlara örnek olmak istiyorum" dedi.

'SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM'

Kurtuluş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bekircan Bayındır ise kendisini en çok mekanik alanda geliştirmek istediğini, projede de mekanik bölümde çalıştığını söyledi. Bayındır, "Aracın şasesini ben tasarladım. Yarışmamızda pnömatik kol kullandık. Bu pnömatik kol sayesinde; Dumlupınar adı verilen bir cismi suyun altında görüntü işleme ile tespit edip, pnömatik kol yardımıyla bir yerden bir yere taşımamız gerekiyordu ve görevi gerçekleştirdik. Hedefim Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nu kazanmak. Disiplini sevdiğim ve pilot olmak istediğim için bu hedefi seçtim. Örnek aldığım kişilerden biri Selçuk Bayraktar. Bu alanda gösterdiği büyük başarılar, dünya çapındaki çalışmaları ve Bayraktar TB2, TB3 gibi insansız hava araçlarını geliştirmesi beni çok etkiliyor. Ben de Selçuk Bayraktar gibi kendi alanımda başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİİNE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ'

Yarışmadan sonra Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği'ni Hasan Toprakçı ise proje kapsamında edindiği tecrübelerin kendisini etkilediğini söyleyerek, "Proje geliştirilip devam ettirilirse ilerleyen zamanlarda kablosuz iletişime geçilebilir. Çünkü su altı iletişiminde radyo dalgaları kırılmaya uğruyor ve verilerin toplanması zorlaşıyor. Ancak bunu başarabilirsek savunma sanayiine çok büyük katkı sağlayabiliriz. TEKNOFEST'e katılma hayali kuran çocuklar ve gençler için herkesin bir yerden başlaması gerektiğini söyleyebilirim. Biz de ilk başladığımızda hiçbir şey bilmeden geldik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiptik. Bu deneyim bize hedefimizi gösterdi ve ne yapmamız gerektiğini öğretti. Aracımızı özgün kılan özellikler ise elektronik kartları, dış tasarımı ve yazılımının tamamen bize ait olmasıdır. Yazılımı gömülü sistem olarak kullandık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Teknofest, Olaylar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgi Evi Gençleri TEKNOFEST'te Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:35:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgi Evi Gençleri TEKNOFEST'te Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.