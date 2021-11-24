Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu - Son Dakika

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır'ın ailesinin avukatı hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh tercümanı aracılığıyla beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa herhangi bir indirim de uygulamadı.

"NEDEN İNDİRİM YAPILMADI?"

Cezayı öğrenen sanık, "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu. Mahkeme Başkanı da "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" diye cevap verdi.

15 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA VİDEO ÇEKİP ARKADAŞLARINA GÖNDERMİŞ

Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.