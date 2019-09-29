Son Dakika Haberleri: Sevgilisinden özür dilemek için süslediği otomobille direğe çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Sevgilisinden özür dilemek için süslediği otomobille direğe çarptı

2 dakika önce

BİLECİK'te, kendisini terk eden sevgilisiyle barışmak için 'Beni affet ben öküzüm' yazılı kağıt yapıştırdığı otomobiliyle kız arkadaşının yurduna giden Hakan Ü. (22), dönüş yolunda, sokaktaki elektrik direğine çarptı.

Sevgilisinden özür dilemek için süslediği otomobille direğe çarptı, System.String[]

BİLECİK'te, kendisini terk eden sevgilisiyle barışmak için 'Beni affet ben öküzüm' yazılı kağıt yapıştırdığı otomobiliyle kız arkadaşının yurduna giden Hakan Ü. (22), dönüş yolunda, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Hakan Ü., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da oturan Hakan Ü., kendisini terk eden sevgisiyle barışmak için 16 LFP 48 plakalı otomobilinin arkasına 'Beni affet ben öküzüm' ve 'Seni çok seviyorum Sibel' yazılı kağıt yapıştırdı. Ardından kız arkadaşı Sibel'in (19) Bilecik'te kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'na giden Hakan Ü., arkadaşlarıyla birlikte meşaleler yakıp, Sibel'den özür diledi. Dönüş yolunda Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde Hakan Ü.'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Hakan Ü. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hakan Ü. ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Hakan Ü., ı taburcu edildi.

Bilecik, Dönüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi
4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 15:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisinden özür dilemek için süslediği otomobille direğe çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]