Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile 2020 yılında yaşadığı olayın ardından başlayan ve yıllarca süren yargı süreci hakkında yeniden konuştu. Güven, 2 yıl 3 aylık hapis cezasıyla sonuçlanan davanın annesini de derinden etkilediğini belirterek, annesinin Alzheimer hastalığının bu süreçten etkilenmiş olabileceğini öne sürdü.

YILLAR SÜREN DAVA SÜRECİ

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 13 Haziran 2020'de yaşanan olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Bulutsuz, Güven'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirtirken, Güven suçlamaları reddederek kendisinin de yaralandığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Güven hakkında kasten yaralama, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından dava açıldı. Güven'in şikayeti üzerine Bulutsuz hakkında da basit yaralama suçundan dava görüldü.

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yaklaşık 5 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Haziran 2025'te kararını verdi.

Mahkeme, Ozan Güven'i kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Güven, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz da hakkında açılan basit yaralama davasından beraat etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Güven'in Bulutsuz'a vurduğu belirtilen abajur “silah” kapsamında değerlendirildi. Güven'in savunmasının ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Tarafların itirazlarının ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ekim 2025'te yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak itirazları reddetti. Böylece Güven hakkındaki 2 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşti.

“ANNEM HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIM DUYGUSUNU HAZMEDEMEDİ"

Güven, A Para ekranlarında yayınlanan “Biz Bize” programında bu kez davanın ailesi üzerindeki etkisinden söz etti.

Annesine 2021 yılında Alzheimer teşhisi konulduğunu açıklayan oyuncu, annesinin kendisini çok iyi tanıdığını ve yaşanan süreci kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Güven, annesinin hastalığının kendi yaşadığı travmayla bağlantılı olabileceğini savunarak, “Annem benim haksızlığa uğradığım duygusunu hazmedemedi. Mahkeme sonucunu idrak edemedi ve ilerledi” dedi.

“BELKİ DE BUNLARI UNUTMAK İÇİN ALZHEİMER OLDU"

Annesinin hastalığının ilerlediğini belirten Güven, yaşadığı süreç ile annesinin Alzheimer hastalığı arasında dikkat çekici bir bağlantı kurdu.

Güven, “Belki de benim yaşadıklarımı unutmak için Alzheimer oldu” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, insan beyninin çok karmaşık olduğunu ve hastalığın nedenine ilişkin kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.