Sevgiliye Hem Göze Hem Damağa Hitap Eden Çiçek

Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, yemeklere, salatalara ve tatlılara hem görsellik hem lezzet katarken, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak da ilgi görüyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, yemeklere, salatalara ve tatlılara hem görsellik hem lezzet katarken, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak da ilgi görüyor.



Serik ilçesinde yaklaşık iki dönümlük alanda üretilen latin, elektrik, deniz yıldızı ve mor gibi türlerine göre farklı isimleri bulunan 10 çeşit yenilebilir çiçek, 5 yıldızlı otellerin ve lüks restoranların sofralarını süslüyor.



Üretimi gerçekleştiren Erüst Tarım Pazarlama Direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklerin farklı aromalar içerdiğini söyledi. Tere ve roka karışımı tadındaki latin çiçeğinin balık ve salatalarda kullanıldığını dile getiren Akbulut, menekşe ile mor ve beyaz violanın da genellikle tatlı ve pasta süslemelerinde tercih edildiğini belirtti.



Fasulye çiçeğinin bakliyat tadında olduğunu, tüm yemeklerde kullanılabildiğini kaydeden Akbulut, fesleğen çiçeğinin ise en fazla salatalara ve özellikle et yemeklerine çok yakıştığını anlattı.



"En çok elektrik çiçeği ilgi görüyor"



Tüketicilerin en fazla ilgiyi elektrik çiçeğine gösterdiğini belirten Akbulut, "Elektrik çiçeğimiz çok meşhur. Onu yediğimiz zaman ağzımızda ufak iğnelenmeler yapmakta ve hafif uyuşukluk oluşmakta. Çiçekteki aroma tükürük bezinin daha fazla çalışmasını sağlıyor. Bundan sonra yemiş olduğumuz tatların aromasını daha yoğun bir şekilde alabiliyoruz." diye konuştu.



Elektrik çiçeğinin genellikle patates üzerine rendelenip fırında pişirildiğinde çok güzel bir tat oluşturduğunu anlatan Akbulut, bu tarifi herkese önerdi.



Yenilebilir çiçekleri özellikle 5 yıldızlı otellerin ve lüks restoranların aşçılarının çokça kullandığını ifade eden Akbulut, ürün çeşidinin artırılması yönünde talep aldıklarını belirtti. Akbulut, "Bizden daha fazla çeşit üretmemizi istiyorlar. Biz de daha farklı tatlar için Ar-Ge çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, farklı lezzetler üzerinde denemeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz"



Ürettikleri yenilebilen çiçeklerin geçmişte Türk mutfağında bulunduğunu dile getiren Akbulut, unutulan tatları yeniden sofralara taşıdıklarını söyledi.



Üretilen yenilebilir çiçeklerin büyük bir bölümünün iç piyasada satıldığını anlatan Akbulut, "Geçen yıl 80 bin paket satış gerçekleşti, bu yıl 100 bin paketin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yaklaşık yüzde 20 civarında ihracatımız var. Geçen yıl 16 bin paket yurt dışına satış yaptık. Özellikle Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşların çiçekleri büyük marketlerden satın alabileceğini aktaran Akbulut, "Hem görsel hem de tat olarak insanlarda güzel bir lezzet bırakalım istiyoruz." dedi.



Firmanın ürettiği yenilebilir çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hediyeleri arasına da girdi.



Salatalara, tatlılara, yemeklere görsellik ve lezzet katan çiçekler, sevgilileri de büyülüyor.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olabilecek özel renkte yenilebilir çiçekler ürettiklerini söyleyen Akbulut, "Elektrik çiçeğinin isminden dolayı sevgililerin de dikkatini çekiyor. Yenilebilir çiçek güzel bir hediye. Hem göze hem de mideye hitap eden unutulmaz bir hediye. Aldığınız çiçek sadece saksıda kalmıyor, ağızlarda da güzel bir tat bırakıyor." ifadelerini kullandı.

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