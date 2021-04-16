Sevilen oyuncu Olgun Toker, "Son Yaz" dizisinin kadrosuna katıldı

Show TV'de pazar akşamları yayınlanan ve reytinglerde de kan kaybeden dizi Arıza kısa süre içerisinde final yapmaya hazırlanıyor. Arıza dizisinin sevilen oyuncularını izleyiciler başka dizilerde izlemek istiyordu. Sevindirici haber yeni bir transferle geldi. Alınan bilgiye göre Arıza dizisinin sevilen bir oyuncusu Fox TV'nin Son Yaz dizisine transfer olduğu.

Son Yaz dizisinde Akgün'ün abisine hayat verecek

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın ekranlara gelen son bölümünde Akgün'ün bir abisi olduğu ortaya çıkmıştı. Son günlerde herkes Son Yaz dizisinde Akgün'ün abisi kim olacak sorusunun yanıtını arıyordu. İzleyenler tarafından merak edilen soru nihayet yanıt buldu. Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterini abisine son dönemlerde oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan ve Arıza dizisinde Burak karakterine hayat veren Olgun Toker Hayat verecek.

Çekimleri Çeşme'de devam eden ve Ege'nin kendine has havasını evlerimize taşıyan sevilen dizi "Son Yaz"a katılan Toker; yeni rolü için saçlarını platin rengine boyatması, giyim tarzı ve yeni imajı ile dikkatleri üzerine çekti. Gizemli bir karakter olan Gökhan'ın gelişi dizideki tempo ve gerilimin artacağının sinyallerini verdi.

Akgün, abisi olduğuna inandığı Gökhan'ın karşısına çıkar. Ancak Gökhan'ın Akgün'le ilgili kendince başka hesapları vardır. Gökhan'ın, Akgün'ün hayatına girmesi tüm dengelerin değişmesine neden olacak.