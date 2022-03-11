Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

11.03.2022 13:58
Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleriyle raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi.

Çok sayıda iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Yakup Otgöz, fahiş fiyat artışlarına ve haksız kazanca yönelik mücadelenin devam edeceğini, denetimlerle tüketiciyi fahiş fiyatlar karşısında korumak istediklerini söyledi.

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Seydikemer, Zabıta, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydikemer'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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