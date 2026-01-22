Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldı. Şunka'nın geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince gönüllülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Şunka'nın aracı dün, Bayır Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.
Aracın bulunduğu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Ekiplerin, elde edilen bulgular doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de Kayıp Şakir Şunka İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?