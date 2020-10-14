Seydikemer'de orman muhafaza memuru rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Seydikemer'de orman muhafaza memuru rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
14.10.2020 12:31
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman muhafaza memuru rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındıMuğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, orman kesim işçilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman muhafaza memuru rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, orman kesim işçilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K'nin, orman kesim işçilerinden rüşvet istediği iddiası üzerine araştırma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA
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