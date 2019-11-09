Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de orman yangını
Son Dakika Güncel Seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangını

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

Seydikemer'de orman yangını, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın, orman ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinden arazözlerle orman işçileri sevk edildi. Orman işçileri ve mahallelinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.


Seydikemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]