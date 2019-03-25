Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

Seydişehir'de "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanenin Rolü" teması ile program düzenlendi.

Seydişehir'de
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanenin Rolü" teması ile program düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Özgüven Sistem Kolejinin ortaklaşa hazırladığı program, resim sergisinin açılışı ile başladı.

Seydişehir Belediye Düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, kütüphanelerin toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi hükmünde olduğunu söyledi.

Daha sonra şiir, koro, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin ardından en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verild.

Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Aydın Erdoğan, Konya, Kütüphane Haftası, Seydişehir, Güncel
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