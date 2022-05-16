Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı

16.05.2022 15:40
Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı

Seydişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu" düzenlendi.

Seydişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu" düzenlendi.

Seydişehir'de öğrenim öğren lise öğrencilerin katıldığı Gençlik Koşusunda dereceye girenlerin ödülleri ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

Öğrenci ve ilçe protokolünün katılımıyla Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanında sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı - Son Dakika


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