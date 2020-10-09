Seydişehir'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

Erdoğan, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ile birlikte esnafı gezerek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Hijyen ve temizlik kurallarına uyulduğunu belirten Erdoğan, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşların uyarıldığını kaydetti.

Kaymakam Erdoğan, pandemi ile hep birlikte mücadele ederek başarı sağlanabileceğini vurgulayarak, Seydişehir'de denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.