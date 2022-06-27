Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden iki kişi, sabah işe gitmek için evlerinden çıkınca, motosikletlerinin bıraktıkları yerde olmadığını fark etti.

Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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