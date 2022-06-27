Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 19:51
Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden iki kişi, sabah işe gitmek için evlerinden çıkınca, motosikletlerinin bıraktıkları yerde olmadığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikletlerin Konya kent merkezi istikametine götürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, şüpheliler M.G, A.N. ve M.C'yi Seydişehir-Konya yolu Erenkaya Mahallesi yakınlarında çalınan motosikletlerle yakaladı.

Seydişehir'e getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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