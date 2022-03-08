Seydişehir'de okul sporları ödül töreni - Son Dakika
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Seydişehir'de okul sporları ödül töreni

08.03.2022 10:04
Seydişehir'de okul sporları ödül töreni

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 2021-2022 okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 2021-2022 okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı, Hüyük, Derebucak ilçelerinden 39 okul takımının katıldığı, futbol, futsal, voleybol, basketbol, hentbol ve bocce dallarında düzenlenen turnuvalar tamamlandı.

Müsabakalarda 225 takım ve toplam 1176 sporcu katılırken, ilk üç dereceye giren 54 takım madalya ve kupalarını aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, amaçlarının birlik ve kardeşlik duygusu içerisinde bölgedeki çocukların spor yapmasına olanak tanımak olduğunu kaydetti.

Ödül töreninde katılan ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin, "Seydişehir'de sportif faaliyetlerde öğrencilerimiz büyük başarılara imza atıyor. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunan tüm öğrencilerimize başarılarında dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızı yetiştiren hocalarına ve antrenörlerini de kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da ilçede hem ferdi hem de takım sporlarında büyük başarılara imza atmış sporcuların yetiştiğini kaydetti.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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