Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan mevsimlik tarım işçilerini tarlada ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden gelen yaklaşık 1200 tarım işçisi, Seydişehir'e bağlı Gevrekli, Ortakaraören, Taşağıl, Kumluca, Gökhüyük, Kesecik, Akçalar, İncesu mahallerine yerleşerek mevsimlik olarak çapa işlerinde hasat işleri yapıyor.

Yaklaşık 1200 kişi, ilçenin farklı köylerinde, kendi oluşturdukları yaşam alanlarında kalıyorlar.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Seydişehir'de tarımsal üretimin işgücü ihtiyacını karşılamak için farklı illerden ilçemize gelen tarım işçileri bizlerin misafiri. Üretimin öneminin bir kat daha arttığı bu dönemde ülke üretimine katkı sağlamak için gelen ve zor şartlarda yaşayarak üretime destek olacak tarım işçilerinin sağlık taraması sağlık ekiplerince yerinde yapıldı. Sosyal Yardımlaşmadan her türlü yardım yapıldı." dedi.