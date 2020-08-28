Seydişehir MHP İlçe Başkanı Eyyüp Gül güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seydişehir İlçe Başkanı Eyyüp Gül, güven tazeledi.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kongrede divan başkanlığına MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz seçildi.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kongre gündemlerinin okunmasının ardından yapılan seçimle Eyüp Gül, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.
Eyyüp Gül, başkanlığındaki yönetim kurulunda, Mustafa Çelik, Ali Kabak, Osman Mete, Ömer Kocabaş, Durmuş Şakacı, Mustafa Kapıcı, Mahmut Çelik, Ali Eser, Hüseyin Değirmenardı, Ali Tosun, Durmuş Gümüş, Ali Şirinel, Yasin Yakar, Ahmet Atalay, Abdullah Altunel, Ramazan Girman yer aldı.
Gül, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek kendisini başkanlığa yeniden seçen delegelere teşekkür etti.
Kongreye Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Gülay Selek, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:11 - Kaynak: AA
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