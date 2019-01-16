Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Meslek ve Ahlak" Konulu Konferans Verildi

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Eğitim-Öğretiminin 173'üncü yılı nedeniyle, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen
'in konuşmacı olarak katıldığı "Meslek ve Ahlak" konulu bir konferans düzenledi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Bilecik Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Burhan Sakallı
, Rektör Vekili Prof. Dr. Harun Mindivan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut
, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Kocabıçak, Tarım ve Ormancılık İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş
, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Melek Nergis ve Çağrı Giray Uygun tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle başlayan programın açılış konuşmasını Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut yaptı. Bugün gelinen noktada ziraat ve ziraat ile ilgili fakültelerin sayısının 40'ı aştığını belirten Mut, bu fakültelere her yıl 4 bin 5 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını ve fakültelerden 3 bin, 4 bin ziraat mühendisi mezun edildiğini ifade etti. 'Tarım, her sabah soframızdaki bir dilim ekmek ve bir bardak süttür' diyen Prof. Mut, tarım sektörünün ülke için sosyal ve ekonomik bakımdan en önemli sektörlerin başında geldiğinin altını çizdi.
"Hayatta en önemli şey sağlam bir karaktere sahibi olmak"
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ise, programda yaptığı konuşmada, hayatta en önemli şeyin sağlam bir karaktere sahibi olmak olduğunu söyleyerek karakterli ve ahlaklı olmanın önemini farklı örneklerle gözler önüne serdi. İşini iyi yapmanın ve sorumluluk bilincine sahip olmanın öneminden bahseden Prof. Gökmen, iyi bir insan olmadıktan sonra kişinin aldığı eğitimin hiçbir önemi olmadığını ifade etti.
Konferansın sonunda, Prof. Dr. Sabri Gökmen'e Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından anı tabağı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut tarafından da plaket ve 'Tüfek, Mikrop ve Çelik' kitabı hediye edildi. - BİLECİK