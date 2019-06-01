Seyir halinde kamyon alev alev yandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
1 saat önce
Zonguldak'ta seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı. Kamyonun yanma anı amatör kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Bakacakkadı mevkinde seyir halinde olan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kupayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaş itfaiye haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.
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