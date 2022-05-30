Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

30.05.2022 14:41
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya- Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Demir'in kullandığı 15 AE 374 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kumyolu kavşağındaki trafik lambalarına geldiği sırada yanmaya başladı. Motor bölümünden alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü araçtan inerek uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Manavgat, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi! Yapım ekibinden açıklama geldi
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement