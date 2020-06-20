Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

BURSA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı.
Dün, Bursa'dan İnegöl yönüne giden Mücahit Çevik (40) yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Bursa- Ankara karayolu Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çeken Çevik, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yeniden normale döndü.