Seyir halindeyken önüne halı düşen motosiklet böyle savruldu - Son Dakika

Seyir halindeyken önüne halı düşen motosiklet böyle savruldu

HATAY - Hatay'da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne halı düştü. Motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Hatay'da Antakya İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir eden motosikletin önüne çevrede ki Düzdiker Apartmanın balkonundan halı düştü. Motosiklet sürücüsü Cenk Mıdık bir anda dengesini kaybederek, motosiklette beraber olduğu arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile yola savruldu.

Binanın 4. Katından düştüğü belirlenen halı, Mıdık ve Mahlioğlu'nun yaraladı.

Bu anlar çevrede ki işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.