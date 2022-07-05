CHP'li Torun'dan belediye başkanlarının diplomatlarla görüşmesinin "izne bağlandığı" iddiası Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Torun'dan belediye başkanlarının diplomatlarla görüşmesinin "izne bağlandığı" iddiası Açıklaması

05.07.2022 15:31
CHP'li Torun'dan belediye başkanlarının diplomatlarla görüşmesinin "izne bağlandığı" iddiası Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşme yapmasının Dışişleri Bakanlığının iznine bağlandığını iddia ederek, "Belediye başkanları, halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşme yapmasının Dışişleri Bakanlığının iznine bağlandığını iddia ederek, "Belediye başkanları, halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür. Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, İstanbul Valiliği tarafından dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen yazının, ülke genelindeki valilikler tarafından tüm belediyelere gönderildiğini öğrendiklerini belirtti.

Yazıda özetle "belediyelerin, büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarıyla telefon görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmelerinin Dışişleri Bakanlığının iznine bağlanmak istendiği"ni aktaran Torun, "İktidar şunu bilmelidir, belediye başkanlarımız, sarayın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir." değerlendirmesini yaptı.

Torun, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla belediye başkanları, halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür. Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır. Belediye başkanlarımızın tüm dış temsilcilik mensuplarıyla görüşmesini iktidarın iznine bağlamaya çalışmak ancak yasakçı rejimlerde görülebilecek bir durumdur. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir. İktidara sormak istiyoruz, özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana, belediyelerin her alandaki yetkilerini ve gelirlerini tırpanlamak size yetmedi mi? Belediye başkanlarına bu engeli çıkaranlar şunu unutmasın, bizim belediyelerimiz, vatandaşların çıkarı için tüm kesimlerle görüşmeye ve halkın çıkarı için çalışmaya devam edecektir. Bizim belediyelerimiz, bu yasakçı, bu baskıcı zihniyetin son çırpınışlarına asla boyun eğmeyecektir."

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Torun'dan belediye başkanlarının diplomatlarla görüşmesinin 'izne bağlandığı' iddiası Açıklaması - Son Dakika

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