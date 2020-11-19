Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi - Son Dakika

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi

19.11.2020 13:14
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi, System.String[]

KONYA'da platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'a (53), İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin...

KONYA'da platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'a (53), İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi.

Olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİOlayın ardından tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davalar sırasında Canpolat'ın daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor istendi. Kurum tarafından hazırlanan raporda Canpolat'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Muzaffer Canpolat'ın yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyasının incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın Şeyma ve Tuğba Sarı'ya yönelik kasten öldürme, Hacer Sarı'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır."


Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi
Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi

Adli Tıp Kurumu, Hacer Sarı, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi - Son Dakika


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