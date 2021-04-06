Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu - Son Dakika

Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu

06.04.2021 21:37
Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu, System.String[]

Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızı Melisa'yla birlikte Bali'ye gitti. "Bali'ye hep gelmek istemişimdir" diyen Şeyma Subaşı, tatilinden keyifli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda olay açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra Mısırlı sevgilisi ve kızı Melisa'yla birlikte Bali'ye gitti.

PEŞ PEŞE POZLAR PAYLAŞTI

Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, hem kızı hem de sevgilisiyle birlikte mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

"HEP BALİ'YE GELMEK İSTEMİŞİMDİR"

Fotoğraflarının altına uzun bir not yazan Şeyma Subaşı şunları yazdı: "Doğru zamanlara" çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim. Ve doğru insanlarla... ve şimdi iç huzurum, kızım ve ben ... En çok görmek istediğim bu yerde, sevdiklerimle buradayız. Ve burada ruhumu daha da geliştirmeye çok hazırım. Melisa'yı en şanslı çocuklardan biri olarak görüyorum çünkü o bu yaşta ve bu tatil deneyimini her zaman hatırlayacak. Ama yardım edemem ama şöyle düşünün '"evet her şeyin doğru zamanı var ama bazen şu anda olduğu gibi, bu şansı bizim adımıza alırız ... bunu ancak kendi başımıza gerçekleştirebiliriz.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaştığı pozlar:

Şeyma Subaşı'nın hayalinin gerçek olduğunu bikinili pozları ile duyurdu
Şeyma Subaşı'nın hayalinin gerçek olduğunu bikinili pozları ile duyurdu
Şeyma Subaşı'nın hayalinin gerçek olduğunu bikinili pozları ile duyurdu
Şeyma Subaşı'nın hayalinin gerçek olduğunu bikinili pozları ile duyurdu
Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu

Şeyma Subaşı, Bali Adası, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu - Son Dakika Magazin


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