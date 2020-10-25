Seyşeller'de muhalefet adayı Ramkalawan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı - Son Dakika

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi muhalefet partisi adayı Wavel Ramkalawan oldu.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ana muhalefet partisi Seyşeller Demokratik İttifakı adayı Ramkalawan oyların yüzde 54,9'unu, mevcut Cumhurbaşkanı Danny Faure ise oyların yüzde 43,5'ini aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Danny Lucas, yaptığı açıklamada, "Ramkalawan'ı seçilmiş aday olarak ilan ediyorum." dedi.

Ramkalawan ise yaptığı zafer konuşmasında, mevcut Cumhurbaşkanı Faure ile iyi arkadaş olduğunu belirterek, "Seçim, birinin vatanına katkısının sonu anlamına gelmez. Bu seçimde kaybeden yok, kazanan da yoktu. Ülkemize nihai kazanan olarak fırsat verildi." ifadelerini kullandı.

Seyşeller'de bu sene 6. kez yarışan Anglikan rahibi Ramkalawan, 2015'te düzenlenen seçimlerde ikinci turda kaybetmişti.